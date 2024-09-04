Головне за день: Жертви атак у Львові та Кривому Розі. Удар по ринку у Донецьку

Політика



Верховна Рада не підтримала заяви про звільнення міністерки Ірини Верещук. Також народні обранці проголосували за звільнення Дениса Малюськи з посади міністра юстиції та віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішинрою. До того ж ВРУ підтримала звільнення Олександра Камишина з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.



Суспільство



Влада ухвалила рішення про проведення обов'язкової евакуації людей із населених пунктів Покровського та Краматорського районів.



У прифронтовому Покровську зараз перебувають 26 тисяч осіб, зокрема 1076 дітей. У місті продовжують працювати банкомати. Проте майже 90% усіх установ, які раніше використовували місцеві жителі, вже закриті. Триває евакуація.



На Донеччині триває гасіння лісової пожежі у Нацпарку «Святі гори». Вогонь пройшов у межах Донецької та Харківської областей площею понад 5 тисяч гектарів. У селищі Ярова вогонь пошкодив 43 будинки, три господарські будівлі та вісім автомобілів. Рятувальники евакуювали трьох людей. Інформація про постраждалих не надходила.



Бойові дії



За даними аналітиків DeepState, армія РФ окупувала село Пречистівка Донецької області. Також окупанти просунулися поблизу села Водяне на Донеччині.



В Інституті вивчення війни повідомили, що російські окупанти, ймовірно, захопили село Галицинівка Донецької області та перебувають приблизно за вісім кілометрів від Покровська.



У Полтаві збільшилась кількість загиблих внаслідок російського удару 3 вересня. Загинули 53 особи, відомо також про 298 постраждалих. Частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу, пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 5 приватних будинків та офісне приміщення.



Внаслідок атаки по центру Львова семеро людей загинули, серед них двоє дітей: 7 та 14 років, постраждали 53. Пошкоджено близько 70 багатоквартирних та приватних будинків. Більшість пошкоджених об'єктів – історична спадщина.



У ході ракетної атаки російських військ на Кривий Ріг постраждали шестеро людей. У лікарні перебувають троє поранених, серед яких 10-річна дівчинка.



На Південноукраїнській АЕС у Миколаївській області зафіксували зниження потужності через удари військ РФ по енергосистемі. «Енергоатом» заявив, що жодної аварії на АЕС не було, проте після обстрілу «виявили зауваження» на одному енергоблоці.



ЗС РФ завдали удару по одній з автошляхів на виїзді з Торецька, отримали поранення двоє чоловіків. На момент атаки вони перебували в автомобілі, намагаючись виїхати з міста. У Костянтинівці через атаку армії РФ по житловій забудові загинув місцевий житель, ще четверо людей поранено. У Кураховому внаслідок атаки загинула жінка.



Внаслідок обстрілу ринку «Сокіл» у захопленому Донецьку загинули троє людей, ще п'ять осіб отримали поранення.



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