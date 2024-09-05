Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Донеччанам обіцяють перерахунок за неякісну воду, але не усунення проблеми

05 вересня 2024, 20:12

Донеччанам обіцяють перерахунок за неякісну воду, але не усунення проблеми

В окупованому Донецьку 331 вулиця залишається без води. Щодня виконується підвезення води тридцятьма цистернами, проте водіїв не вистачає, заявили в угрупуванні «ДНР» за підсумками наради про опалювальний сезон.

 У Донецьку, Горлівці та Ясинуватій є проблеми з підготовкою до опалювального сезону. Як заявляють місцеві «чиновники», через регулярні обстріли на деяких об'єктах необхідно знову закрити тепловий контур.

Окрім цього, жителі окупованих міст та сіл скаржаться на неякісну воду у кранах. У «ДНР» стверджують, що комунальні служби проведуть перерахунок оплати за воду, якщо подати заявку. Усунути проблему неякісно води на цей час не можуть — посилаються на зношування труб.

«Вода проходить фільтрувальні станції та на виході відповідає санітарним нормам. Але наші трубопроводи не ремонтувалися десятиліттями, тому у воду, доки вона доходить до будинків, потрапляють домішки. Якщо з вашого крана тече не чиста вода, а коричнева рідина, подавайте заявку до водоканалу», — заявив «перший віцепрем'єр ДНР» Андрій Чортков.

ТЕГИ

Місця
Донецьк
Інше
водопостачання

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
20:12
Донеччанам обіцяють перерахунок за неякісну воду, але не усунення проблеми
12:59
Окупанти визнали, що не розмінували ліси поблизу Сєвєродонецька
11:45
Обстріл ринку в Донецьку: кількість загиблих зросла
23:19
Головне за день: Жертви атак у Львові та Кривому Розі. Удар по ринку у Донецьку
15:25
У Костянтинівці пролунав вибух, повідомляють про сильну пожежу
14:18
Внаслідок обстрілу ринку в захопленому Донецьку загинули троє людей, є постраждалі
10:40
Російські війська знаходяться вже за 8 кілометрів від Покровська — ISW
23:08
Головне за день: Удар по університету у Полтаві. Покровськ у досяжності артилерії
18:21
У низці окупованих міст Донеччини «влада» хоче зобов`язати містян платити за воду: є нюанс
17:44
У Маріуполі вчинили замах на «главу» окупаційної міськради: він у реанімації
13:00
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:25
Головне за день: Армія РФ наближається до Покровська. Обстріли Києва, Сум та Харкова
22:40
«ДНР» заявила про поранення мешканця селища під Донецьком
20:00
На окупованій території Луганщини гасять велику пожежу — є жертви серед населення
16:58
В окупованому Маріуполі партизани влаштували диверсію на залізниці: рух поїздів призупинений
10:13
Поблизу Сєвєродонецька виникла масштабна лісова пожежа: вогонь перекинувся на околиці міста, згоріли десятки будинків – ОВА
22:16
Головне за день: Черговий удар по Харкову. Війська РФ захопили Парасковіївку на Донеччині
12:35
Війська РФ захопили Парасковіївку на Донеччині — DeepState
23:03
Головне за день: Атака на Часів Яр. У Харкові збільшилася кількість загиблих
11:09
Російські війська 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області за добу: 2 особи загинули, 9 поранено
усі новини
21:50
Зі знеструмлених шахт Донецької області вибралися 80 гірників (оновлено)
21:40
ЗСУ зупинили війська РФ під Покровськом — Сирський
20:12
Донеччанам обіцяють перерахунок за неякісну воду, але не усунення проблеми
19:18
Росія руйнує цивільну інфраструктуру Донеччини — помешкання перетворили на 117 тонн будівельного сміття
18:30
Евакуація з Покровська: що зміниться найближчим часом
18:01
Евакуація з Костянтинівки триває: за тиждень виїхали понад 400 людей
17:20
СБУ викрила на махінаціях із виплатами військовим трьох чиновників Міноборони
17:12
Румунія подарувала Україні систему ППО Patriot
16:59
Відомо, скільки людей залишається у селах Луганщини: відповідь Лисогора
16:24
Кількість загиблих у Полтаві після атаки РФ збільшилася до 55 осіб
15:58
Армія РФ ударила по Слов'янську, палають будинки
15:46
ВР призначили Стефанішину главою Мін'юсту
15:11
Російське командування переключилося на захоплення Селидового. Чому для України та РФ важливе це місто – Forbes
15:10
Окупант упіймав руками дрон, але не втримав його і підірвався
14:58
Повідомлення про смерть Шуфрича у СІЗО не підтвердилося
14:40
Верховна Рада призначила Андрія Сибігу новим міністром закордонних справ України. Що про нього відомо
13:59
У Покровську пошкоджено міський шляхопровід внаслідок удару росіян
13:58
СБУ затримала агентів РФ: вони підпалювали військові авто на Донеччині
13:52
Армія РФ за добу тричі атакувала Покровську громаду: постраждав місцевий житель, є пошкодження
13:15
Внаслідок ударів росіян по Костянтинівці одна людина загинула, є постраждалі
усі новини
ВІДЕО
Російська армія вдарила по Слов'янську, у місті спалахнули будинки. Фото: Слов'янськ, Краматорськ/Telegram Армія РФ ударила по Слов'янську, палають будинки
05 вересня, 15:58
Окупант РФ упіймав руками дрон, але не втримав його і підірвався. Фото: кадр із відео Окупант упіймав руками дрон, але не втримав його і підірвався
05 вересня, 15:10
FPV-дрон Сил оборони збив російський БпЛА «Ланцет». Фото: кадр із відео FPV-дрон Сил оборони збив російський БпЛА «Ланцет»
05 вересня, 12:02
«Шахед» над Києвом. Фото: кадр із відео Безпілотники, які загрожували Києву вночі та під ранок, знешкоджені — КМВА
05 вересня, 09:20
Морські надводні дрони атакували Новоросійськ Морські надводні дрони атакували Новоросійськ
05 вересня, 08:30
Полонені російські військові на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео Українські війська оточили та взяли в полон передовий загін ЗС РФ на Донеччині: відео операції
04 вересня, 23:28

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір