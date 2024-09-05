Донеччанам обіцяють перерахунок за неякісну воду, але не усунення проблеми

В окупованому Донецьку 331 вулиця залишається без води. Щодня виконується підвезення води тридцятьма цистернами, проте водіїв не вистачає, заявили в угрупуванні «ДНР» за підсумками наради про опалювальний сезон.



У Донецьку, Горлівці та Ясинуватій є проблеми з підготовкою до опалювального сезону. Як заявляють місцеві «чиновники», через регулярні обстріли на деяких об'єктах необхідно знову закрити тепловий контур.



Окрім цього, жителі окупованих міст та сіл скаржаться на неякісну воду у кранах. У «ДНР» стверджують, що комунальні служби проведуть перерахунок оплати за воду, якщо подати заявку. Усунути проблему неякісно води на цей час не можуть — посилаються на зношування труб.



«Вода проходить фільтрувальні станції та на виході відповідає санітарним нормам. Але наші трубопроводи не ремонтувалися десятиліттями, тому у воду, доки вона доходить до будинків, потрапляють домішки. Якщо з вашого крана тече не чиста вода, а коричнева рідина, подавайте заявку до водоканалу», — заявив «перший віцепрем'єр ДНР» Андрій Чортков.