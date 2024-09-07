Що відбувається на фронті: гостро на Курахівському та Покровському напрямках

Минулої доби на фронті сталося 187 бойових зіткнень, більшість із них припало на Покровський (49 боїв) напрямок і на Курахівський (46 атак). Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



Так, на Покровському напрямку українські захисники відобразили 49 штурмів районів населених пунктів Суха Балка, Олександропіль, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Новогродівка та Михайлівка. Найбільша концентрація атак була поблизу Новогродівки, Гродівки та Михайлівки.



На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 46 атак російських військ біля Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки.



Водночас проєкт DeepState повідомляє, що окупант просунувся в Українську та біля Красногорівки.

Аналітики американського Інституту вивчення війни, своєю чергою, зазначили, що українські війська нещодавно повернули втрачені позиції біля Покровська Донецької області.



Водночас російські окупаційні війська нещодавно просунулися біля Торецька на Донеччині.