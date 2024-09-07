Російські снаряди розбили та пошкодили 29 житлових будинків у Донецькій області

Влада та правоохоронці Донецької області розповіли про пошкодження цивільної інфраструктури в регіоні за добу.



За добу російські окупанти 22 рази обстріляли населені пункти Донецької області. Пошкоджено 39 цивільних об'єктів, з яких 29 — житлові будинки.

Російські війська пошкодили численні багатоповерхівки, приватні будинки та промзону в Кураховому. У Гірнику поранено людину, пошкоджено понад 12 будинків та адмінбудівлю. У Курахівці пошкоджено 7 будинків. У Рівному Мирноградської громади пошкоджено підприємство. У Покровську пошкоджено адмінбудівлю. У Гродівці зруйновано 8 будинків. У Новоекономічному — два будинки також зруйновано.



Зокрема, у Богоявлінці Вугледарської громади Волноваського району пошкоджено три будинки. У Бахмутському районі у Торецьку пошкоджено будинок, у Часовоярській громаді пошкоджено 11 приватних та один багатоповерховий будинок.



Також зруйновано будинок у Лимані, ще один — у Торському. У Костянтинівці пошкоджено 3 багатоповерхівки, 3 лінії електропередач та газопровід.

Як повідомлялося, за п'ятницю, 6 вересня, на Донеччині від обстрілів РФ загинули троє мирних жителів. Як уточнили в обласній військовій адміністрації, це сталося у Торецьку та Райгородку. Ще 3 особи в області за добу отримали поранення.