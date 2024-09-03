Головне за день: Удар по університету у Полтаві. Покровськ у досяжності артилерії

Політика



Європейські чиновники очікують, що Іран найближчим часом передасть балістичні ракети Росії. Про це повідомило американське видання Bloomberg з посиланням на джерела. Раніше Іран надав Росії сотні дронів, але можлива передача балістичних ракет "стане тривожним розвитком подій", стверджують джерела видання.



До Верховної Ради надійшла заява про відставку від міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук. Також заяви надійшли від віце-прем'єр-міністерки з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина, міністра юстиції Дениса Малюськи та міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця.



Суспільство



Третю добу гасять пожежу в парку «Святі гори» на Донеччині, яку виникла через російський обстріл. Наразі пожежу класифіковано як НС природного характеру місцевого рівня. Загальна площа пожежі – близько 5000 га, вогонь уже вдалося загасити на площі 1200 га. Пошкоджено 32 приватні будинки, 8 автомобілів та автопричіп.



Компанія «Укрпошта» продовжуватиме функціонувати у Покровську Донецької області. За словами гендиректора Ігоря Смілянського, у місті працюють 4 відділення, ще 2 — у Покровській громаді, решта селищ покривається на 100% пересувними відділеннями.



У деяких захоплених населених пунктах Донецької області стягуватимуть плату за воду. При цьому в низці міст жителі почали масово скаржитися на якість води, а також на оплату за послугу «заднім числом».



На окупованій Луганщині підірвали капітана поліції Сватова Євгена Усенка. Він був тимчасово виконувачем обов'язків заступника начальника «ОУУП та ПДН ОМВС Росії "Сватовський"».



Бойові дії



Просування російських військ до Покровська не лише загрожує самому місту та важливим лініям постачання, а й українському гарнізону, і цивільним, які все ще залишаються у місті. Українські війська, що на південь від Покровська, також у небезпечному становищі. Про це пише американське видання Forbes.



За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), українські військові відновили позиції на південному заході Новогродівки (південніше на схід від Покровська).



Війська РФ, ймовірно, розстріляли трьох українських військовополонених на Торецькому напрямку. В одному з Telegram-каналів опублікували повідомлення, що троє українських військових вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, коли до них майже впритул підійшли російські військові. Українців уклали обличчям на землю, після чого розстріляли. В офісі генпрокурора повідомили, що розпочато розслідування.



Російські війська завдали удару двома балістичними ракетами по одному з навчальних закладів Полтави. Поки що відомо про 41 загиблого, ще 180 людей поранено. Частково зруйновано одну з будівель інституту, багато хто опинився під завалами, рятувальники продовжують роботу.



Російські війська скинули авіабомбу КАБ-500 на Костянтинівку. Пошкоджено комерційні об'єкти, фасади приватних будинків, вікна, лінію «ДТЕК», зруйновано будівлю. Постраждалих немає. Покровськ обстріляли за допомогою ствольної артилерії, троє людей отримали поранення.



Внаслідок влучення ракет у будівлю готелю в Запоріжжі загинули 38-річна жінка та її 8-річний син. Їхню 12-річну доньку рятувальники дістали з-під завалів та госпіталізували.



В окупованому Маріуполі невідомі вчинили замах на «голову Маріупольської міськради» Олега Носенка, повідомив радник мера Петро Андрющенко. За його словами, Носенко після удару тупим предметом у область потилиці перебуває у реанімації у тяжкому стані з черепно-мозковою травмою.



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