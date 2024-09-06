Зеленський про гарантії безпеки для України: Вони не мають бути схожими на «Мінськ»

Гарантії безпеки України мають відрізнятись від Мінських домовленостей, переконаний президент Володимир Зеленський. Він вважає, що формат «Мінська» був «пасткою», оскільки передбачає заморожений конфлікт — він дав РФ можливість підготуватися до повномасштабної війни.



«Тому Мінськ не можна порівнювати з реальними гарантіями безпеки з Україною», — сказав президент на міжнародному економічному форумі «Амброзетті» в Італії.



Глава держави зазначив, що не вірить у можливість домовленостей із Путіним.



«Я приїхав у нормандський формат, у нас була зустріч Німеччина-Франція-Росія-Україна. І я з ним розмовляв. І ми з ним домовилися, що буде тимчасове припинення вогню по обидва боки… Через деякий час вони почали нас вбивати на контактній лінії», — розповів Зеленський.



Президент зазначив, що передзвонив Путіну, нагадавши про тимчасове припинення вогню.



«Він сказав так, ми зараз виправимо. Минуло деякий час, і вони знову почали нас вбивати. Вони готувались. Тому жодного замороженого конфлікту», — зазначив глава держави.



Зеленський водночас наголосив, що нормальне відновлення України буде неможливим без нормальної безпеки.



Також український лідер переконаний, що членство України у Європейському Союзі та НАТО без можливості повторення російської агресії є умовою нормального відновлення країни у післявоєнний період.