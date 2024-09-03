У низці окупованих міст Донеччини «влада» хоче зобов`язати містян платити за воду: є нюанс

У деяких захоплених населених пунктах Донецької області стягуватимуть плату за воду. При цьому мешканці скаржаться на візуально брудну воду з крана. Про це повідомляє сайт ДАН.



У так званому міністерстві будівництва та ЖКГ «ДНР» зазначили, що у низці населених пунктів з 7 серпня відновлюється стягнення плати за послуги холодного водопостачання та водовідведення з мешканців. Йдеться про мешканців Донецька, Макіївки, Ясинуватої, Горлівки, Єнакієвого, Дебальцевого, Зугрес, Іловайська, смт Пантелеймонівка, а також смт, сіл та селищ. За наявності повіреного приладу обліку води нарахування плати буде провадитися на підставі показань лічильника.



Крім того, на захопленій території буде проведено санітарно-епідеміологічну експертизу для поліпшення якості води, що подається.



За словами голова угруповання «ДНР» Дениса Пушиліна, після новини про відновлення плати за водопостачання, в низці міст жителі почали масово скаржитися на якість води, що подається, а також на оплату за послугу «заднім числом».



«Доручив провести санітарно-епідеміологічну експертизу води, що подається населенню. Оперативно розібратися по скаргах, де вода навіть візуально неякісна. Розробити комплекс заходів щодо покращення якості води», — зазначив він.



Раніше ми писали, що захоплені Росією Донецьк, Макіївка, Горлівка та Ясинувата переведені на щоденну подачу води у тестовому режимі.