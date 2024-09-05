Обстріл ринку в Донецьку: кількість загиблих зросла

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Кіровського району Донецька 4 вересня зросла. У лікарні померла жінка, медикам не вдалося її врятувати. Про це повідомляє ДАН.



Як відомо, під час обстрілу родина була на ринку. Чоловік та донька загинули на місці, їхній син зараз перебуває в реанімації.



Таким чином, станом на ранок 5 вересня у Донецьку четверо загиблих.



Раніше ми писали, що вдень 4 вересня у тимчасово окупованому Донецьку стався обстріл, зокрема, під удар потрапив місцевий ринок «Сокіл», мікрорайон Текстильник. Троє людей загинули. За попередньою інформацією, ще п'ятеро людей отримали поранення.