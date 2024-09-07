Евакуація з Гірника на Донеччині: російські дрони безперервно загрожують місцевим жителям

У Гірнику на Донеччині поліцейські евакуювали дітей під прицілом російських дронів. Як розповів офіцер Гірницької громади Костянтин Туницький, щодня ця територія зазнає обстрілів з боку окупантів.



Самі місцеві жителі кажуть, що крім небезпеки, що нависає, там просто неможливо жити — немає ні зв'язку, ні електрики.



Екіпаж поліції вивіз з лінії фронту дві родини: чотирирічну Віолетту з мамою та багатодітну сім'ю, в якій виховуються 5 дітей: четверо дівчаток та дворічний хлопчик.



Під час зборів над евакуаційними авто завис російський дрон, який міг завдати удару. Це звична ситуація для Гірницького району та інших прифронтових територій Донецької області. Поліцейські швидко посадили людей у бронекапсули та залишили небезпечну локацію. Із собою сім'я забрала домашніх улюбленців — цуценят.