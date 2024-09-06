Військові РФ намагаються захопити Вугледар та Курахове з метою розтягнути сили ЗСУ

Військове командування Росії активізує спроби захопити Курахове та Вугледар на Донеччині, щоб не допустити передислокації українських військ для посилення оборони Покровська. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що останнім часом російські війська активізували наступальні зусилля, спрямовані на ліквідацію широкого виступу на захід та південний захід від Донецька, а також рух до траси Н-15 (Донецьк — Запоріжжя) та вздовж неї.

В ISW впевнені, що скоординовані російські наступальні операції з південного флангу на Покровському напрямку на західний фланг оборони ЗСУ навколо Вугледару, ймовірно, мають на меті посилити тиск на українські сили, що обороняються на заході Донецької області, та створити умови для подальших успіхів у пріоритетних наступальних зусиллях. РФ на Покровському напрямку.

Станом на 1 вересня росіяни суттєво активізували свої наступальні операції поблизу Вугледару на південний захід від Донецька та на сьогоднішній день досягли незначних тактичних успіхів у цьому районі.

Опубліковані 5 вересня геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися до центру Пречистівки на захід від Вугледара під час механізованого штурму силами біля роти.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 5 вересня, демонструють, що військовослужбовці 40 морської піхотної бригади піднімають російський прапор у північно-західній частині Пречистівки. Це свідчить, що російські війська, ймовірно, захопили цей населений пункт.

Геолокаційні кадри, опубліковані 5 вересня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися безпосередньо на схід від Вугледару біля шахти №1 «Південнодонбаська».

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України відновили позиції у селищах Нью-Йорк та Нелипівка на Донеччині. Водночас російські війська просунулися біля міста Гірник, у селищі Калинівка, селах Лисівка та Галицинівка Донецької області.