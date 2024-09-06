Головне за день: Нові докази розстрілів полонених. РФ атакувала Павлоград

Політика



Гарантії безпеки України мають відрізнятись від Мінських домовленостей, переконаний президент Володимир Зеленський. Він вважає, що формат «Мінська» був «пасткою», оскільки передбачав заморожений конфлікт — він у свою чергу дав РФ можливість підготуватися до повномасштабної війни. Голова держави зазначив, що не вірить у можливість домовленостей із Путіним.



Суспільство



У Покровську Донецької області триває евакуація , у місті ще проживає 24 500 мешканців. Деякі адміністративні установи продовжують працювати. Проте останню громадянську лікарню Покровського району, весь персонал, медичне обладнання та матеріали, довелося перевезти в інше місце.



На окупованій території Луганської області угруповання «ЛНР» вкотре затримало місцевого жителя, звинувативши його у «тероризмі». Чоловік, як стверджують бойовики, передив гроші українському полку «Азов».



Дружина Ігоря Гіркіна, Мирослава Регінська, спростувала інформацію про те, що її чоловік виходить із колонії та вирушає воювати в Україну.



Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій тимчасово очолить Анатолій Стельмах.



Бойові дії



За даними аналітиків DeepState, сили оборони України відновили позиції у селищах Нью-Йорк та Нелипівка на Донеччині та селі Липці Харківської області.



Журналісти CNN оприлюднили відео, зняте під час боїв наприкінці серпня поблизу міста Покровськ Донецької області. На кадрах можна побачити очевидну страту російськими військами трьох українських бійців. Цей інцидент є частиною схеми страт, темпи яких цього року зросли.



Росармія завдали ракетного удару по Павлограду , одна людина загинула, 64 постраждали. У місті пошкоджено кілька підприємств, понад 30 багатоповерхівок, 27 магазинів та дитячий садок.



Внаслідок російського обстрілу прикордонної зони Чернігівщини поранено двох мирних жителів.



Одна людина загинула внаслідок нічного удару по Райгородку Миколаївської громади біля Слов'янська на Донеччині.



В угрупуванні «ДНР» заявили, що внаслідок обстрілу Петрівського району окупованого Донецька поранено трьох жінок та одного чоловіка.



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