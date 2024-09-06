У Львівській області уламки БпЛА підпалили чотири вантажівки

Сьогодні вночі, внаслідок падіння уламків БпЛА, у с. Муроване Львівського району спалахнули чотири вантажні фури. Про це повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.
«Горіло 4 великовантажні автомобілі. Вогнеборці ліквідували пожежу. Внаслідок події травмованих і загиблих немає», — йдеться у повідомленні.
У Львівській області уламки БПЛА підпалили чотири вантажні фури. Фото: ДСНС Львівської області
У Львівській області уламки БПЛА підпалили чотири вантажні фури. Фото: ДСНС Львівської області
Раніше стало відомо, що через атаку дрона біля Львова виникла пожежа, горять складські приміщення.
Нагадаємо, протиповітряна оборона України збила 27 із 44 «Шахедів» уночі.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях