У Львівській області уламки БпЛА підпалили чотири вантажівки

У Львівській області уламки БПЛА підпалили чотири вантажні фури. Фото: ДСНС Львівської області

Сьогодні вночі, внаслідок падіння уламків БпЛА, у с. Муроване Львівського району спалахнули чотири вантажні фури. Про це повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.







«Горіло 4 великовантажні автомобілі. Вогнеборці ліквідували пожежу. Внаслідок події травмованих і загиблих немає», — йдеться у повідомленні.

У Львівській області уламки БПЛА підпалили чотири вантажні фури. Фото: ДСНС Львівської області

У Львівській області уламки БПЛА підпалили чотири вантажні фури. Фото: ДСНС Львівської області

Раніше стало відомо, що через атаку дрона біля Львова виникла пожежа, горять складські приміщення.



Нагадаємо, протиповітряна оборона України збила 27 із 44 «Шахедів» уночі.