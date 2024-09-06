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У Пентагоні розповіли, що включає новий пакет допомоги Україні

06 вересня 2024, 18:03

У Пентагоні розповіли, що включає новий пакет допомоги Україні

Міністр оборони США Ллойд Джеймс Остін III оголосив, що президент Джо Байден підписав пакет допомоги Україні на суму 250 млн доларів.

«Президент Байден щойно авторизував пакет допомоги Україні на суму 250 млн доларів», — сказав він на пресконференції після закінчення 24-го засідання у форматі «Рамштайн».

У пресрелізі, поширеному Пентагоном, уточнюється, що це оголошення є 65 траншем обладнання адміністрації Байдена, яке буде надано із запасів міністерства оборони США для України із серпня 2021 року.

У Пентагоні деталізували, що цей пакет включає:

  • ракети RIM-7 та підтримку протиповітряної оборони;
  • ракети Stinger;
  • боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;
  • ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin та AT-4;
  • бойові машини піхоти Bradley;
  • бронетранспортери M113;
  • машини із захистом від мін та засідок (MRAP);
  • боєприпаси та гранати для стрілецької зброї;
  • патрульні катери;
  • морське навчальне обладнання;
  • обладнання та боєприпаси для підриву; 
  • запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.

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