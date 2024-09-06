У Пентагоні розповіли, що включає новий пакет допомоги Україні

Міністр оборони США Ллойд Джеймс Остін III оголосив, що президент Джо Байден підписав пакет допомоги Україні на суму 250 млн доларів.



«Президент Байден щойно авторизував пакет допомоги Україні на суму 250 млн доларів», — сказав він на пресконференції після закінчення 24-го засідання у форматі «Рамштайн».



У пресрелізі, поширеному Пентагоном, уточнюється, що це оголошення є 65 траншем обладнання адміністрації Байдена, яке буде надано із запасів міністерства оборони США для України із серпня 2021 року.

У Пентагоні деталізували, що цей пакет включає: