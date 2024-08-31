Ціна відновлення: Хто і на що витрачає гроші у Донецькій області під час війни

Хто виграє тендери на Донеччині, пов'язані з відновленням? Фото: Пресслужба президента України

У березні 2024 року під час Recovery Media Conference тоді ще керівник Державного агентства відновлення та розвитку України Мустафа Найєм влаштував бурхливу дискусію з журналістами та громадськими активістами. Коментуючи закиди останніх в недоцільності «великих будівництв» поблизу лінії фронту, він закликав розрізняти поняття «відновлення» та «відбудова». «Відбудовою ми будемо займатися лише після Перемоги. Це окреме та велике питання, яке ще потребує вивчення та обговорення. А осі відновленням ми займаємося з першого дня повномасштабного вторгнення. Під відновлення підпадають, перш за все, об’єкти критичної інфраструктури та логістики. Відновлення — це питання виживання, бо якщо не буде відбудовано дороги, ми не зможемо експортувати товари, імпортувати зброю, доставляти ліки», — наголосив Мустафа Найєм. Й в цій позиції чиновника та колишнього журналіста є логіка. Втім, головна проблема полягає в тому, що чиновники на місцях дуже часто занадто розширюють визначення поняття «відновлення». «Новини Донбасу» вирішили подивитися, що у 2024 році «відновлювали» на території Донеччини, й що з цього більше підпадає під визначення «відбудова», а що взагалі під звичайне «освоєння бюджетних коштів».



Мости та дороги

Найбільшими будівельними проєктами на території Донеччини цього року є відновлення двох мостів на півночі області. Перший міст розташовано на автостраді державного значення, яка пов’язує міста Слов’янськ та Лиман. Вартість відновлення цього об’єкту становить 499 мільйонів гривень. Відповідно до умов тендеру, проведені всі роботи мають до завершення 2024 року. Ще один міст розташований поблизу міста Святогірськ. Вартість його відновлення становить 760 мільйонів гривень. Його ремонт також має закінчитися до кінця поточного року. Замовниками обох об’єктів є Служба відновлення та розвитку інфраструктури Донецької області, а самі закупівлі оголошувалися наприкінці 2023 року. Підрядникам на обох об’єктів є ТОВ «Автомагістраль-Південь». Компанія зареєстрована у Одесі, а її власником є одеський бізнесмен Олександр Бойко. «Автомагістраль-Південь» є однією з найбільших будівельних компаній, яка спеціалізується на будівництві та обслуговування доріг, а також мостів та шляхопроводів. З початку року компанія отримала державних замовлень на майже 9 мільярдів гривень. До початку повномасштабного вторгнення річна сума державних підрядів компанії сягала 30-40 мільярдів гривень. За твердженнями журналістів «Наших Грошей», компанія була одним з учасників картелю, які спільно освоювали гроші на дорожні роботи в рамках програми «Велике будівництво».

Зруйнований міст під Святогірськом, який підлягає відновленню. Фото: Новини Донбасу

Ще однією великою дорожньою закупівлею є проведення поточного ремонту вулиці Олекси Тихого у місті Костянтинівка. Замовником цих робіт є Управління комунального господарства Костянтинівської міської ради. Виконувати ці роботи буде ТОВ «Славдорстрой», а їх вартість становить трохи більше 45 мільйонів гривень. Зареєстрована компанія у місті Миколаївка поблизу Слов’янська. Її кінцевим бенефіціарним власником є Олександр Ломакін, якого журналісти пов’язують з колишнім депутатом Верховної Ради від Краматорська Максимом Єфімовим та який працював у якості наглядача під час останніх президентських виборів в команді чинного президента Володимира Зеленського. Взагалі, ця компанія також є великим гравцем на ринку будівельних послуг й спеціалізується, перш за все, на будівництві автошляхів. Лише поточного року вона отримала державних замовлень майже на пів мільярда гривень.



Крім того, по вулиці Олекси Тихого, але у Краматорську, буде відремонтовано шляхопровід з розв’язкою на виїзді з міста в напрямку Дружківки. Вартість основного обсягу робіт становить понад 12 мільйонів гривень. Крім того, вже укладено договір на здійснення додаткових робіт на понад ніж 3 мільйони гривень. Підрядником було обрано ТОВ «Будівельна компанія "Атлантікс"». Зареєстрована вона у Києві проте, її власником та керівником є мешканець Лимана Євген Пасічник. За даними відкритих джерел, свого часу він очолював місцеве комунальне підприємство «Зеленбуд», був керівником місцевого осередку партії «Наш Край», а під час останніх місцевих виборів балотувався до Лиманської міської ради від партії «Слуга Народу». Також влада Краматорська замовила поточний ремонт ще одного об’єкту на головній транзитній вулиці міста — мосту через ручку Біленька на виїзді в бік Слов’янська. Вартість реконструкції цього об’єкту становить майже 9 мільйонів гривень, а проводити роботи буде ТОВ «Перша українська дорожньо-будівельна компанія». Підприємство зареєстровано у Слов’янську, а серед його власників є колишній керівник Донецького Облавтодору Віктор Коркішко. Це підприємством також є великим отримувачем бюджетних замовлень — лише з початку цього року воно виграло тендерів на 186 мільйонів гривень.

Фірми з орбіти колишнього керівника Донецького Облавтодору Віктора Коркішко активно виграють тендери на Донеччині. Кадр з відео ГУ ДСНС України у Донецькій області

Відновлення саме цих об’єктів виглядає цілком логічно — ці автошляхи виконують важливе логістичне значення як з точки зору військових, так й для забезпечення діяльності цивільної інфраструктури. Наприклад, стан автошляху, який проходить вулицями Олекси Тихого через Краматорськ — Дружківку — Костянтинівку, стає ще більш важливим з огляду на загрозу активний бойових дій в районі Покровська. А відновлення двох мостів значно покращує логістику з містами Лиман та Святогірськ, навколо яких також тривають активні бойові дії.



Крім того, протягом поточного року досить активно закуповуються послуги з ремонту автошляхів у містах області. Наприклад, місто Лиман, з початку року уклало 13 контрактів на загальну суму 22,2 мільйона гривень. Підрядником по всім об’єктам є компанія «Славдорстрой». У Дружківці з міського бюджету на ремонт доріг було спрямовано 27 мільйонів гривень. Чотири контракти на майже 25 мільйонів гривень отримала компанія «Славдорстрой» і ще один договір на майже 2 мільйони укладено з ТОВ «Київдортехнологія» яка буде займатися поточним ремонтом з використанням пневмоструменевого методу. Зареєстрована ця компанія у місті Васильків й знову ж таки входить до орбіти колишнього автодорівця Віктора Коркішко.



Управління житлово-комунального господарства Торецької міської ради у червні 2024 року уклала договір на ремонт автошляхів міста на майже 10 мільйонів гривень. Виконавцем цих робіт є «Перша українська дорожньо-будівельна компанія» з орбіти автодорівця Віктора Коркішко. В день укладення договору, лінія фронту проходила приблизно за 6 кілометрів від міста й роcійські війська вже почали активний наступ в напрямку Торецька. За відомостями Державної казначейської служби, за цим договором навіть було сплачено майже 700 тисяч гривень. Цікаво, що платіж проводився 23 серпня, коли частина міста була вже окупована.

Торецькі чиновники сплатили частину коштів за ремонт доріг, коли у місті вже йдуть вуличні бої. Кадр з відео

У Мирнограді до якого зараз активно наближається лінія фронту з початку року було замовлено дорожніх робіт на 10 мільйонів гривень. Підрядникам по всіх об'єктах є ТОВ «Юніотрансбілдінг» з Луцька.



Покровська міська рада замовила цього року ремонтів автодоріг міста на 11,5 мільйонів гривень. Майже всі ці кошти дісталися місцевому приватному підприємству «Агропромбуд».



Разом з тим, окремі міста області навіть в умовах війни активно займаються ремонтом доріг та шляхопроводів, які не мають жодного стратегічного значення для військової чи цивільної логістики. Найбільш активно цім займається влада Краматорська, розпочавши у місті відразу кілька великих проєктів. Найбільшим з них є реконструкцією шляхопроводу по вулиці Академічній, який пов’язує центральну частину міста з селищем Біленьке та мікрорайоном Лазурний. Шляхопровід дійсно знаходиться не в кращому стані, але жодного стратегічного значення немає — до цих районів можна дістатися ще двома шляхами. Замовником реконструкції є Управління житлово-комунального господарства Краматорської міської ради, а вартість робіт становить 32 мільйона гривень. Виконувати ці роботи буде вже добре нам знайома «Перша дорожньо-будівельна компанія». Крім того, краматорська влада замовила реконструкцію половини шляхопроводу по вулиці Магістральній (пов’язує центральну частину міста з селищем Ясногірка) та шляхопровід по вулиці Гампера (між центром та старим містом). Вартість робіт по вулиці Магістральній становить 19,5 мільйонів гривень й виконувати їх буде ТОВ «Укрбід-Проект-Реконструкція», яка пов’язана з родиною Олега Кізіменко який обіймав посаду заступника голови окупаційної адміністрації Севастополя та був засуджений за державну зраду. Цей же підрядник буде займатися ремонтом шляхопроводу по вулиці Гампера. Вартість цих робіт становить 2,5 мільйона гривень.



Дорожні роботи у Краматорську. Фото: Краматорська міська рада

Також краматорська влада замовила масштабний ремонт доріг та внутрішньоквартальних проїздів у місті на майже 68 мільйонів гривень. Левову частину цих грошей (майже 64 мільйони) отримало ТОВ «Славдорстрой». Ще майже 5 мільйонів дісталося ТОВ «Білдгруп» — компанії, зареєстрованій у Києві в засновниках якої власники ще одного великого постачальника державних замовлень ТОВ «Перша українська дорожньо-будівельна компанія». До речі, «Славдорстрой» отримав ще майже 20 мільйонів гривень замовлень на ремонт міських автошляхів у Слов’янську.

Відновлення житла

У поточному році великими проєктами відновлення житла займається лише Краматорська громада. Цього року у місті проведено дві закупівлі: перша з ремонту будинку по вулиці Ярослава Мудрого, 44, яка буде коштувати 56 мільйонів гривень, а друга — з ремонту будинку по вулиці Богдана Хмельницького, 4 вартістю 24 мільйони гривень. Обидва тендери виграла «Монтажно-Будівельна компанія "СДМК"» з Краматорська, власником й керівником якої є Михайло Ганусей. Детально про хід відновлення цих будинків «Новини Донбасу» писали тут.



Крім того, протягом року у місті уклали договори на понад 5 мільйонів на поточний ремонт конструкцій будинків, які постраждали від обстрілів російських військ.

Відновлення пошкодженого обстрілом будинку у Краматорську. Фото: Новини Донбасу

Управління житлово-комунального господарства Слов’янської міської ради з початку року замовила роботи з відновлення житла та об’єктів соціальної сфери на майже 22 мільйони гривень. Головним чином це ремонт покрівель житлових будинків, яки постраждали внаслідок російських обстрілів.



У Покровську на ремонт пошкодженого житла було витрачено 4,9 мільйона гривень. Проведенням всіх цих робіт займалися різноманітні приватні підприємці.



Найбільшим проєктом відновлення житла у Дружківці є капітальний ремонт трьох під'їзду багатоповерхового будинку по вулиці Віталія Пилипенка, 106. Всі роботи розбиті на 3 частини й їх загальна вартість становить 16 мільйонів гривень. Виконавцем робіт є ТОВ «Автоінтерстрой» з Краматорська, власником якої є Олександр Шахматов. Ця будівельна компанія є великим отримувачем бюджетних замовлень — лише цього року вона уклала контрактів майже на 370 мільйонів гривень. У Краматорську свого часу вона займалася будівництвом ЦНАПу, реконструкцією бульвару Машинобудівників, ремонтом дитячої лікарні та хірургічного відділення.



Інфраструктурні проєкти

Міста, які мають відносне віддалення від лінії фронту, активно вкладають гроші в явно інфраструктурні проєкти, частина з яких має досить сумнівне відношення до відновлення. Безумовним лідером у цьому є Краматорськ, який протягом поточного року розпочав реалізацію одразу декількох масштабних проєктів.



Серед них варто відзначити передусім реконструкцію каналізаційного колектору мікрорайону Лазурний. Його було побудовано у середині 80-х років минулого століття, разом з початком багатоповерхової забудови цього району. Стан колектору складно назвати задовільним, але протягом останніх років великих аварій на ньому не було. Його негайний капітальний ремонт потрібен лише за умови різкого та значного збільшення навантаження. Напередодні полномасштабного вторгнення у мікрорайоні почали будівництво обласної лікарні, а також активно обговорювали плани будівництва нового мікрорайону. Проте, коли ці плани продовжать реалізовувати, сказати дуже важко, а ось реконструкцію колектора почали під час активних бойових дій й за наявності реальної загрози наближення фронту. Вартість робіт становить 17,7 мільйона гривень, а виконує їх ТОВ «Авто-М» з Запоріжжя. Згідно з відомостями з відкритих джерел, компанія спеціалізується на будівництві саме різноманітних трубопроводів.



Реконструкція каналізаційного колектору у Краматорську. Фото: Краматорська міська рада

Ще один напрямок будівництва, яким займається влада Краматорська, — реконструкція систем теплопостачання та будівництво автономних джерел тепла для найбільш важливих об’єктів соціальної інфраструктури. І цей напрямок виглядає найбільш логічним. Річ у тому, що значна частина міста отримує тепло від Краматорської ТЕЦ, а останнім часом Росія сконцентрувалась саме на знищенні генеруючих потужностей. При цьому, з наближенням зими, ці зусилля лише нарощуються. Таким чином, побудова альтернативних джерел дозволить забезпечити теплом, якщо не окремі райони, то хоча б лікарні та школи, на базі яких можна буде розгорнути «Пункти незламності». Втім, логіка розташування цих об’єктів та вибір підрядників викликають певні питання.



Зокрема, за 23,5 мільйона гривень буде побудовано котельню на території міської лікарні №1. Будівництво цього об’єкту має закінчитися до кінця вересня, а веденням будівельних робіт займається ТОВ «Міковм ЛТД» з Дужківки. Встановленням відразу чотирьох котелень займається «Багатопрофільне підприємство "Ренесанс"». За 9,7 мільйона будується котельня на території Міської лікарні №3, встановлення альтернативного джерела теплопостачання на території школи №16 буде коштувати 8,5 мільйонів гривень, котельня на території школи №10 обійдеться бюджету у 8 мільйонів гривень, а альтернативне опалення для Ліцею імені Стуса (колишня школа №10) коштуватиме бюджету 7,2 мільйона гривень. Взагалі, «Багатопрофільне підприємство "Ренесанс"» — справжня зірка краматорських закупівель. Підприємство було зареєстровано у Чернігові, потім, з початком повномасштабного вторгнення, зареєструвалося у Краматорську та змінило власника й керівника на Павла Лисничого, і після цього підприємству почало різко щастити у державних закупівлях — за 2023 рік воно отримало підрядів на 56 мільйонів, а у 2024 — вже на 106 мільйонів. При цьому це єдине підприємство у місті, яке сумлінно ховає в тендерних документах дані свого засновника.



Крім будівництва альтернативних джерел тепла, у місті активно реконструюються магістральні теплопроводи, які постачають тепло від Краматорської ТЕЦ. Замовником цих робіт є комунальне підприємство «Міст», що є співвласником ТОВ «Краматорськтеплоенерго», яке експлуатує теплоцентраль. Зокрема, за майже 26 мільйонів гривень будуть реконструйовані теплотраси по вулиці Олекси Тихого. Проведенням цих робіт займатиметься ТОВ «Авто-М», яке, крім того, займається реконструкцією колектору у Краматорську. Крім того, майже на 15 мільйонів гривень ремонтних робіт виконає ТОВ «Краматорськтеплоенерго». Справа в тому, що власниками цих труб є КП «Міст», а ТЕЦ їх лише експлуатує.



Хто отримує гроші

Якщо подивитися на всі будівельні роботи, які відбуваються на Донеччині у розрізі одержувачів коштів, то картина буде ще більш цікавою. За відомостями системи ProZorro, з початку року на Донеччині укладено 850 договорів на проведення будівельних робіт на загальну суму 3,155 мільярда гривень. При цьому 856 мільйонів — це роботи з побудови різноманітних фортифікаційних споруд та об’єктів оборони, доступ до відомостей про які засекречено. Найбільшим цивільним підрядником бюджету є компанія «Автомагістраль-Південь», яка лише на 2 замовленнях отримала 1,2 мільярда гривень. Далі йде підприємство «Славдорстрой» з 27 договорами на 192 мільйони гривень. Таким чином, майже 63% цивільних будівельних робіт в області припадає на дорожні роботи. Третім за обсягом отриманих бюджетних коштів є «Монтажно-Будівельна компанія „СДМК“», яка займається відновленням двох краматорських будинків за 80,5 мільйона гривень. Далі йде підприємство «Авто-М» з 5 контрактами на 52 мільйони гривень. Й закриває п’ятірку лідерів з отримання бюджетних коштів ще одна компанія, що спеціалізується на ремонті доріг, — «Перша українська дорожньо-будівельна компанія» з 4 контрактами на 21 мільйон гривень.



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