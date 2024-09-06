Рятувальники локалізували масштабну пожежу у «Святих горах» на Донеччині: вогонь охопив 6000 га лісу

Масштабна лісова пожежа у Національному природному парку «Святі гори». Фото: ДСНС

6 вересня рятувальники на площі 6000 га локалізували лісову пожежу на території Національного природного парку «Святі гори» в Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.

Зараз йде гасіння окремих осередків тління лісової підстилки на площі 130 га, але поширення вогню не спостерігається.

Проводиться моніторинг оперативної обстановки для запобігання повторному займанню. На місці працюють рятувальники Донеччини, а також із Луганської та Дніпропетровської областей.

До гасіння пожежі від ДСНС залучили 63 рятувальники та 14 одиниць техніки.

Нагадаємо, що 1 вересня у Донецькій області на території Національного природного парку «Святі гори» виникла масштабна пожежа, внаслідок чого вогонь знищив 1500 га лісу та перекинувся на житлові будинки найближчих сіл. Спочатку рятувальникам удалося локалізувати пожежу на площі 1200 га.

Пізніше стало відомо, що загорілися понад 20 житлових будинків.

На третю добу вогонь охопив уже 5000 га лісу, а пошкоджень зазнали 32 будинки.

На четверту добу вогонь пошкодив 43 будинки, рятувальникам довелося евакуювати людей.