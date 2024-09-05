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Головне за день: Путін назвав основну мету РФ в Україні. У Покровську закривається залізниця

05 вересня 2024, 23:05

Головне за день: Путін назвав основну мету РФ в Україні. У Покровську закривається залізниця

Політика

 Голова Кремля Володимир Путін назвав «звільнення Донбасу» пріоритетною метою РФ.

Румунія безкоштовно передасть Україні одну із систем ППО Patriot, яку замовила для власних потреб. Йдеться про передачу однієї із семи закуплених у США систем у сучасній конфігурації 3+.

Верховна Рада звільнила Дмитра Кулєбу з посади міністра закордонних справ. Цю посаду обійняв Андрій Сібіга. Загалом ВР призначила дев'ять міністрів та підтримала звільнення ще двох.

Суспільство

 Посадку на евакуаційні поїзди зі станції Покровськ скасовано через бойові дії. З 5 вересня евакуаційні поїзди для мешканців Донецької області відправлятимуться зі станції Павлоград Дніпропетровської області.

За останній тиждень із Костянтинівської громади Донецької області евакуйовано 433 особи, у тому числі 249 дітей.

Через російські обстріли оголошено евакуацію з 5 населених пунктів Сумської області.

Начальник Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив , що у деокупованих селах все ще проживає 18 осіб. За його словами, місцева влада закликає людей погоджуватися на евакуацію.

Інформація про те, що у СІЗО помер народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич, не підтвердилась. Раніше про смерть народного депутата повідомив екс-нардеп Ігор Мосійчук. Пізніше він виступив із спростуванням цієї новини.

Бойові дії

 За даними американського Інституту вивчення війни, українські сили нещодавно відновили втрачені позиції на захід від окупованого Донецька, у східній частині села Максимільянівка.

Станом на початок вересня на Донеччині близько 117 тисяч тонн відходів від руйнувань цивільної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.

У Слов'янську внаслідок обстрілу загорілися будинки на Східному. У Покровську пошкоджено міський шляхопровід через удар росіян. Одна людина загинула і шістьох поранено внаслідок ударів по Костянтинівці.

До 55 осіб збільшилася кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по навчальному закладу у Полтаві.

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Кіровського району Донецька 4 вересня зросла. У лікарні померла жінка, медикам не вдалося її врятувати. Під час обстрілу сім'я була на ринку. Чоловік та дочка загинули на місці, їхній син зараз перебуває в реанімації.

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