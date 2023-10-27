Російський корабель вибухнув біля Севастополя — соцмережі

Протимінний корабель «Володимир Козицький». Фото: Міноборони РФ

У бухті Севастополя підірвався ще один російський корабель. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер» вранці у п'ятницю, 27 жовтня.

Наголошується, що йдеться про новий протимінний корабель проекту 23040Г «Володимир Козицький».

«За словами очевидців, корабель раптово вибухнув на зовнішньому рейді Севастопольської бухти, де повільно нарізав кола останні кілька днів. Повідомляють, що із машинного відділення повалив дим. До корабля, що «закурив», підігнали буксир і відтягли його у бік Стрілкової бухти», — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що цей підрив судна міг бути тим самим глухим вибухом з вібрацією, який вчора відчули мешканці центральної частини Севастополя, Північної сторони та району Стрілкової бухти.

Корабель 23040 «Володимир Козицький» є новітньою розробкою РФ. Його завдання – розвідка для виявлення морських мін. Судна такого типу при повній водотоннажності 192,7 т досягають 33 метри завдовжки і 6,8 метри завширшки. Вони оснащені двома потужними дизельними двигунами, що дозволяють розвивати швидкість до 13 вузлів.

Нагадаємо, що раніше у жовтні російський ракетний корабель «Буян» та сторожовий корабель «Павло Державін» були успішно атаковані завдяки експериментальному озброєнню морських дронів. Ці вибухи також сталися у районі Севастополя.