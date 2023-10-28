Результат ракетного удару по Херсону: зруйновано будинки, магазини та банк

Учора, 27 жовтня, після шостої вечора російські окупанти завдали ракетного удару, внаслідок якого пошкоджено понад двадцять цивільних об'єктів у центрі Херсона. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Це п'ятнадцять приватних будинків, три багатоповерхівки, чотири магазини, адміністративне та банківське приміщення. Поранення отримали семеро людей: двоє – середнього ступеня тяжкості, усі інші – "легкі"», — підписав він відео у себе в Facebook.



Вранці окупанти знову вдарили по Херсону. О 05.00 під вогнем опинився Корабельний район. Поранення дістала 80-річна жінка. Медичну допомогу їй надали на місці лікарі екстренки.



Нагадаємо, вчора увечері, 27 жовтня, російські окупанти атакували Херсонську область. Сімейна пара дістала поранення.