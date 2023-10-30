У Запоріжжі ракетним ударом росіян зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури — ОВА

Російські агресори атакували Запорізький район, мабуть, за допомогою балістичного озброєння. Внаслідок влучення є пошкодження. Про це повідомили голова Запорізької ОВА Юрій Малашко та секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у понеділок, 30 жовтня.

Вказано, що загарбника обстріляли Запорізький район близько 11:28. Внаслідок влучення зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури. На місці працюють фахівці ДСНС, які ліквідують наслідки атаки. Інформація про постраждалих не надходила.

У свою чергу Куртєв уточнив , що йдеться про приміщення комунальної установи.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни атакували ракетами Одеський район — метою став судноремонтний завод.