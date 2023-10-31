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Відзначено просування ЗСУ в районі Бахмута — ISW

31 жовтня 2023, 08:01

Відзначено просування ЗСУ в районі Бахмута — ISW

Українські військові вчора, 30 жовтня, просунулися у районі Бахмута Донецької області, а також на півдні Запорізької області. Про це повідомляє ISW.

Експерти ISW зазначили, що на геолокованих кадрах, опублікованих 30 жовтня, видно, що українські війська просунулися на північний схід від Курдюмівки, що за 10 км на південний захід від Бахмута.

Додаткові геолоковані кадри від 29 жовтня також показують, що ЗСУ незначно просунулися на захід від Роботино у Запорізькій області. У Генштабі ЗСУ підтвердили, що українські війська продовжують наступальні дії у районі Бахмута, а також на Мелітопольському напрямі.

Нагадаємо, вчора у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив , що російські окупанти намагалися повернути втрачене становище поблизу Клещіївки на Бахмутському напрямку, проте зазнали невдачі.

 

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