Понад сотню населених пунктів за добу було обстріляно артилерією росіян — Генштаб ЗСУ

Агресор завдав п'яти ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населених пунктів. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України у четвер уранці.

Наголошується, що внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнів та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційні удари зазнали: Петропавлівка, Куп'янськ, Курилівка, Степова Новоселівка, Чернещина Харківської області; Срібне лісництво Луганської області; Верхньокам'янське, Виїмка, Спірне, Веселе, Іванівське, Калинове, Новоолександрівка, Семенівка, Орлівка, Ластівчине, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка Донецької області; Новоселівка, Новоданилівка, Роботине Запорізької області; Новокаїри, Червоний Маяк, Новоберислав, Берислав, Козацьке, Львівське, Іванівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, йдеться у повідомленні Генштабу.