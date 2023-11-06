Для відновлення окупованого Маріуполя знадобиться 20 років — мер міста

Для повного відновлення тимчасово окупованого Маріуполя знадобиться 20 років. Про це повідомив легітимний мер міста Вадим Бойченко.



За його словами, за цей проміжок часу входить не лише ліквідація наслідків окупації та відновлення, а й будівництво нового міста — сучасного з новою моделлю економіки.



«Якщо говорити про план Mariupol Reborn, то він складається із двох частин. «План швидких дій» передбачає 2 роки та 154 проєкти. Якщо говоримо про повне відродження міст до тієї чисельності населення, яка була до війни, то це 20 років. Наразі звернулися до європейських партнерів, які допоможуть нам визначити чіткі терміни та вартість», — Вадим Бойченко.



Нагадаємо, війська Російської Федерації у перші дні повномасштабної війни окупували Маріуполь Донецької області. Невідома точна кількість загиблих українців у місті, проте прокурор Юрій Білоусов зазначив, що мінімум у 10 разів більше, ніж відомо зараз.