Ракетний удар по 128-й бригаді: ДБР розслідує обставини трагічної загибелі військових та мирних жителів

Сьогодні, 6 листопада, Державне бюро розслідувань заявило, що розслідує обставини загибелі військових 128-ї бригади та мирних жителів внаслідок ракетного удару по прифронтовому селу в Запорізькій області.



«Співробітники ДБР зареєстрували кримінальне провадження за фактом загибелі військових та мирних жителів під час обстрілу населеного пункту в Запорізькій області. Ініційовано службове розслідування дій військових посадових осіб, які організували захід до дня «Ракетних військ та артилерії» поблизу лінії фронту», — йдеться у повідомленні.



Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової посадової особи до служби). Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.



Нагадаємо, у п'ятницю, 3 листопада, російські окупанти завдали удару ракетою Іскандер-М українським військовослужбовцям зі 128-ї гірничо-штурмової бригади в одному з прифронтових сіл Запорізької області. У зв'язку з цим у Закарпатській області оголосили триденну жалобу.

Сьогодні у відомстві 128-ої бригади повідомили, що ракетний забрав життя 19 військових.