Командира 128-ї бригади усунули з посади на час слідства

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив , що командира 128-ї бригади Дмитра Лисюка усунули з посади на час слідства.

«Провів засідання Ставки. Перше питання – це трагедія з воїнами нашої 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади. Доповідали військові, міністр оборони, керівник Служби безпеки України. Конкретика — що вже вдалося з'ясувати за обставинами трагедії, накази яких створили умови, щоб трагедія сталася. Доповідав зокрема головний інспектор Міноборони Воронченко. Командир бригади відсторонено на час слідства. Уся ситуація розбирається щохвилини. І буде встановлено, хто конкретно порушив правила безпеки людей у районі доступу до аеророзвідки ворога. Неприпустиме будь-яке уникнення відповідальності», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, командир 128-ї бригади Дмитро Лисюк запізнився на захід, під час якого росіяни вдарили ракетою.