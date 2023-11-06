Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Командира 128-ї бригади усунули з посади на час слідства

06 листопада 2023, 23:05

Командира 128-ї бригади усунули з посади на час слідства

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив , що командира 128-ї бригади Дмитра Лисюка усунули з посади на час слідства.

«Провів засідання Ставки. Перше питання – це трагедія з воїнами нашої 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади. Доповідали військові, міністр оборони, керівник Служби безпеки України. Конкретика — що вже вдалося з'ясувати за обставинами трагедії, накази яких створили умови, щоб трагедія сталася. Доповідав зокрема головний інспектор Міноборони Воронченко. Командир бригади відсторонено на час слідства. Уся ситуація розбирається щохвилини. І буде встановлено, хто конкретно порушив правила безпеки людей у районі доступу до аеророзвідки ворога. Неприпустиме будь-яке уникнення відповідальності», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, командир 128-ї бригади Дмитро Лисюк запізнився на захід, під час якого росіяни вдарили ракетою.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Відсторонення Дмитро Лисюк

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
01:04
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 6 листопада
20:12
Гуркіт вибуху у Бердянську було чути у всіх районах міста
19:37
ЗСУ відбили атаки росіян біля Авдіївки — Генштаб
16:10
Проти безпілотників РФ в Україні випустять надпотужну систему РЕБ
15:35
В окупованому Маріуполі перепризначать «мера»
15:01
Російські загарбники вивезли тварин із заповідника «Асканія-Нова»
13:23
Для відновлення окупованого Маріуполя знадобиться 20 років — мер міста
11:10
У порту окупованого Маріуполя черговий балкер окупантів став на завантаження вугіллям
00:32
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 5 листопада
20:45
У Сєдовому горить склад боєприпасів російських військ
16:52
В Макіївське море через ставки течуть стічні води — фото наслідків
16:10
Обстріл Докучаєвська: відомо про жертви
21:43
ЗСУ підтвердили удар по суднобудівному заводу в Керчі
18:35
У Криму атакували суднобудівний завод у Керчі
23:15
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 3 листопада
18:59
Відсутність логістики та безробіття: на окупованих територіях зростає рівень бідності
17:41
У Маріуполі продовжує зростати рівень смертності, причина – відсутність якісної медицини
17:00
Активісти передали привіт Ілону Маску з окупованих міст
15:41
У місці розташування окупантів у Волновасі стався вибух
14:23
Британська розвідка дала оцінку воєнній ситуації в Україні
усі новини
01:04
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 6 листопада
23:21
МВС: Загиблий помічник Залужного забрав гранату в сина і висмикнув кільце
23:05
Командира 128-ї бригади усунули з посади на час слідства
22:40
У ЗМІ припустили, хто передав пакет із вибухівкою помічникові Валерія Залужного
21:40
Загинув помічник Залужного внаслідок вибуху. Граната знаходилась у подарунковому пакеті
20:12
Гуркіт вибуху у Бердянську було чути у всіх районах міста
19:37
ЗСУ відбили атаки росіян біля Авдіївки — Генштаб
18:55
Командир 128-ї бригади запізнився на захід, по якому вдарила РФ — ЗМІ
18:47
Якісні дитячі підгузки: як підібрати оптимальний розмір та марку (на правах реклами)
18:05
За видачу фіктивних довідок про непридатність до служби судитимуть воєнкома з Краматорського району – ДБР
17:29
Міська лікарня у Кураховому отримала сучасний автомобіль швидкої допомоги
17:00
Українські спецназівці знищують найманців ПВК «Вагнер» у Судані
16:50
Воронезьку область РФ атакували дрони: деталі
16:36
Повідомлено про підозру народному депутату, який скоїв смертельну ДТП на Житомирщині
16:34
Дубінського посадили під цілодобовий домашній арешт
16:10
Проти безпілотників РФ в Україні випустять надпотужну систему РЕБ
15:57
Армія РФ вдарила артилерією по Сумщині: загинула жінка
15:39
Справа Майдану: за розстріли активістів судитимуть п'ятьох співробітників «чорної роти Беркута»
15:35
В окупованому Маріуполі перепризначать «мера»
15:24
Набрав чинності закон про заборону в Україні феєрверків та петард
усі новини
ВІДЕО
Вибухи у Сєдово. Кадр із відео У Сєдовому горить склад боєприпасів російських військ
05 листопада, 20:45
Пожежа на суднобудівному заводі в Керчі після ракетної атаки. Кадр з відео У Криму атакували суднобудівний завод у Керчі
04 листопада, 18:35
Знищена техніка військ РФ під Авдіївкою Кадр із відео Під Авдіївкою спалили десятки одиниць російської техніки
03 листопада, 13:20
Пуск ракет ATACMS. Кадр із відео З'явилося відео залпового пуску ракет ATACMS
03 листопада, 11:11
Маріупольські новобудови порожні. Фото: «Новини Донбасу» Житло, якого немає. У Маріуполі російські новобудови стоять порожні
02 листопада, 10:46
Волонтери привезли гарячі обіди до Часів Яра. Фото: Новини Донбасу Залишився кожен десятий мешканець. Як прифронтовий Часів Яр готується до зими ►
01 листопада, 16:02

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама