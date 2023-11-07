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У Кривому Розі російська ракета вдарила в інфраструктурний об'єкт

07 листопада 2023, 13:25

У Кривому Розі російська ракета вдарила в інфраструктурний об'єкт

У Кривому Розі сьогодні вдень знову пролунав вибух. Перед цим вибухи в місті були цього ранку на тлі ракетної небезпеки. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг. Вибух. Дотримуємося інформаційної гігієни», — написав він у Телеграм.

Вибух у місті пролунав близько 12:18.

До цього в Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про загрозу ракетній атакі.

«Кіровоградська, Черкаська, Дніпропетровська області – ракетна небезпека!» — повідомляли військові опівдні.

Після вибуху у Кривому Розі повітряну тривогу на Дніпропетровщині було скасовано, у ВС оголосили про відбій ракетної загрози у вищевказаних регіонах.

Вибухи у Кривому Розі пролунали близько половини дев'ятої ранку. Очевидці писали у мережі, що їх було кілька.

Також повідомлялося, що один із вибухів пролунав до оголошення повітряної тривоги через ракетну небезпеку в Дніпропетровській, а також Кіровоградській областях.

Пізніше голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про попередні наслідки російської повітряної атаки. Чиновник поінформував, що метою загарбників став інфраструктурний об'єкт. На щастя, ніхто із людей не постраждав.

«Окупанти вдарили по інфраструктурному об'єкту поблизу Кривого Рогу Попередньо, через «приліт» люди не постраждали», — написав він у Teлеграм.

В адміністрації додали, що решту інформації щодо наслідків атаки росіян з'ясовують.

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