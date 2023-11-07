В Кривом Роге российская ракета ударила в инфраструктурный объект

В Кривом Роге сегодня днем снова прозвучал взрыв. Перед этим взрывы в городе были этим утром на фоне ракетной опасности. Об этом сообщил председателя Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Взрыв. Соблюдаем информационную гигиену», — написал он в Телеграм.

Взрыв в городе раздался около 12:18.

До этого в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об угрозе вражеской ракетной атаки.

«Кировоградская, Черкасская, Днепропетровская области – ракетная опасность!» — сообщали военные в полдень.

После взрыва в Кривом Роге воздушная тревога в Днепропетровской области была отменена, в ВС объявили об отбое ракетной угрозы в вышеуказанных регионах.

Взрывы в Кривом Роге раздались около половины девятого утра в. Очевидцы писали в сети, что их было несколько.

Также сообщалось, что один из взрывов раздался до объявления воздушной тревоги из-за ракетной опасности в в Днепропетровской, а также Кировоградской областях.

Позже глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о предварительных последствиях российской воздушной атаки. Чиновник проинформировал, что целью захватчиков стал инфраструктурный объект. К счастью, никто из людей не пострадал.

«Оккупанты ударили по инфраструктурному объекту вблизи Кривого Рога Предварительно, из-за «прилета» люди не пострадали», — написал он в Teлеграм.

В администрации добавили, что остальную информацию о последствиях атаки россиян выясняют.