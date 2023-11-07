Загибель помічника Залужного. У МВС розповіли про чоловіка, який подарував Частякову бойові гранати

Загиблого помічника Залужного попередили, що подаровані гранати — бойові

Представник Міністерства внутрішніх справ України Мар'яна Рева розповіла, що чоловік, який подарував гранати загиблому помічнику головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного — майору Геннадію Частякову — зізнався, що попереджав про справжність гранат. Про це повідомляє Радіо Свобода (проект Свобода.Ранок).



«Людина, яка, ймовірно, подарувала ці подарунки, зізналася. Він попередив, що гранати бойові. Ймовірно, не повірив загиблий у цю інформацію», — розповіла Рева.



Зазначається, що особисті дані чоловіка не розголошують. У його кабінеті вже провели обшуки.



Під час першочергових слідчих дій встановлено, що це справді було необережне поводження з боєприпасом, і всі зібрані докази свідчення вказують на те, що це був нещасний випадок.



«Наразі триває досудове розслідування, проводиться опитування осіб, збирається вся необхідна доказова база. Вилучено боєприпаси», — резюмувала прессекретар МВС.



Раніше ми писали, що 6 листопада у селі Чайки Київської області через вибух гранати загинув майор Геннадій Частяков — помічник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 13-річного сина Частякова госпіталізували. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про подробиці інциденту.