Президент України заявив, що додаткові системи NASAMS стали на бойове чергування

Україна одержала додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS. Вони вже стали на бойове чергування і будуть добрим посиленням ППО напередодні зими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками селектора.

«Отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання за останню добу. На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів. Своєчасне посилення нашої ППО до зими», — розповів він.

Президент зазначив, що бойові дії продовжуються на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках та на півдні.

«Заслухали дані розвідок щодо ситуації на СОТ, у Чорноморському регіоні та в країнах ОДКБ. Служба безпеки прозвітувала про свої контррозвідувальні заходи», — додав Зеленський.

Нагадаємо, NASAMS — це норвезький пересувний зенітно-ракетний комплекс, який може випустити 72 ракети за 12 секунд. Його застосовують для збиття літаків, вертольотів та крилатих ракет у радіусі до 40 км.

ЗСУ отримали на озброєння зенітно-ракетний комплекс NASAMS у листопаді 2022 року. Близько тижня тому стало відомо, що Міністерство оборони Норвегії домовилося про вдосконалення систем ППО NASAMS із американським підрозділом Raytheon та норвезькою Kongsberg Gruppen.