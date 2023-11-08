Росіяни розповсюджують фейкове відеозвернення «Залужного» — РНБО

Окупанти активно просувають у соцмережах дипфейки відеозвернення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, в якому він нібито закликає українців до протесту проти чинної влади. Про це повідомив Центр протидії дезінформації РНБО.

У відеоролику, який розповсюджується російськими Tелеграм-каналами, Залужний нібито закликає українців вийти на площі своїх міст, а військових – не підкорятися «злочинним наказам» влади.

У Центрі протидії дезінформації наголошують: це відеозвернення несправжнє. Воно було створено та поширене росіянами за допомогою технології дипфейку у Тік Ток, X та Teлеграм. Автором цього «кіно» виступив канал «Радіо Труха».

Там також наголосили, що головнокомандувач ЗСУ не виступав зі зверненням та не закликав до військового перевороту.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що, поширюючи подібні фейки, росіяни прагнуть посіяти панічні настрої серед населення та запевнити у розколі між владою та військовими.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний заявив , що у Телеграм хтось розсилає фейкові повідомлення нібито від нього.