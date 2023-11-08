На Херсонщині одна людина загинула через обстріл окупантів

Російська армія продовжує завдавати масованих ударів по Херсонській області. Минулої доби через обстріл одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у середу вранці.

«Минулої доби противник здійснив 108 обстрілів, випустивши 538 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. Містом Херсон ворог випустив 16 снарядів», — написав він у своєму Телеграм-каналі.

Прокудін підкреслив, що через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 — поранена.

За даними ОВА, російські військові потрапили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу у Херсоні, інженерну споруду у Херсонському районі.