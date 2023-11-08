Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

На Херсонщині одна людина загинула через обстріл окупантів

08 листопада 2023, 09:21

На Херсонщині одна людина загинула через обстріл окупантів

Російська армія продовжує завдавати масованих ударів по Херсонській області. Минулої доби через обстріл одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у середу вранці.

«Минулої доби противник здійснив 108 обстрілів, випустивши 538 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. Містом Херсон ворог випустив 16 снарядів», — написав він у своєму Телеграм-каналі.

Прокудін підкреслив, що через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 — поранена.

За даними ОВА, російські військові потрапили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу у Херсоні, інженерну споруду у Херсонському районі.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Херсонська область обстріли

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:12
В Алчевську «поліція» перевіряє телефони школярів та педагогів на «заборонений» контент та підозрілі діалоги
10:10
Вісім бойових кораблів РФ несуть чергування у Чорному морі, з них три ракетоносці
09:40
Внаслідок вибуху авто в Луганську загинув колишній глава «Народної міліції ЛНР»
09:21
На Херсонщині одна людина загинула через обстріл окупантів
08:44
«ДНР»: в окупованому Донецьку під час обстрілу п`ятеро людей загинуло та 25 поранено
08:25
В обхід санкцій: Росія продовжує отримувати зброю із західних країн
23:44
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 7 листопада
21:21
Стали відомі імена російських військових, які загинули під час удару по «Дніпру»
20:55
18 газет та два сайти: судитимуть керівника «медіахолдингу» окупантів
19:15
Окупанти повідомляють про шість загиблих під час обстрілу Донецька
17:55
Очолили підрозділи окупаційних «адміністрацій»: під підозрою жителі Лимана та Мангуша
17:19
Росіяни проводять обшуки в місцевих жителів на окупованій Луганщині — ЦНС
16:27
У Донецьку ЗСУ влучили по центру підготовки операторів БПЛА
16:09
Тварин із заповідника Асканія-Нова до Росії не вивозять, але загроза зберігається
15:28
Житель Кремінної служить у так званій «народної міліції ЛНР»: його оголосили в розшук
11:40
Війська РФ підвозять спецтехніку для ремонту в Євпаторії — АТЕШ
11:14
Удар по російському корвету може змусити РФ перемістити кораблі подалі від України — британська розвідка
09:41
У Маріуполі зафіксували рух військової техніки РФ у бік Запорізької області
09:16
Окупанти змушують дітей плести маскувальні сітки — ЦНС
08:44
У Криму працювала ППО. Росіяни повідомили про атаку 17 дронів, є пошкодження
усі новини
11:40
У Дружківці на маршрут вийшли нові сміттєвози
11:16
Окупанти обстріляли одну із прифронтових ТЕС України, є пошкодження
11:11
Обстріл Донецької області артилерією та авіацією: зруйновано будинки, пошкоджено багатоповерхівку та господарські приміщення
10:57
Художники з різних куточків України прикрасили Покровськ муралами
10:50
«Зливала» окупантам позиції ЗСУ біля Бахмута: СБУ затримала російську інформаторку
10:28
Окупанти вдарили касетними боєприпасами по селу на Донеччині: троє цивільних загинули, є руйнування
10:12
В Алчевську «поліція» перевіряє телефони школярів та педагогів на «заборонений» контент та підозрілі діалоги
10:10
Вісім бойових кораблів РФ несуть чергування у Чорному морі, з них три ракетоносці
09:49
На лівий берег Дніпра ЗСУ перекинули бронетехніку — ISW
09:40
Внаслідок вибуху авто в Луганську загинув колишній глава «Народної міліції ЛНР»
09:38
З Авдіївського коксохіму евакуювали останніх співробітників, в укритті заводу залишаються цивільні — Барабаш
09:21
На Херсонщині одна людина загинула через обстріл окупантів
09:06
На Харківщині чоловік підірвався на небезпечному предметі
09:03
Сенат США не підтримав законопроект щодо допомоги Ізраїлю без України
08:44
«ДНР»: в окупованому Донецьку під час обстрілу п`ятеро людей загинуло та 25 поранено
08:25
В обхід санкцій: Росія продовжує отримувати зброю із західних країн
08:19
У Бурятії на комбінаті сталася пожежа
08:15
Обстріли РФ у Донецькій області: окупанти вбили трьох людей
08:01
Росіяни розповсюджують фейкове відеозвернення «Залужного» — РНБО
23:44
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 7 листопада
усі новини
ВІДЕО
Наслідки удару по будівлі у Донецьку. Кадр із відео У Донецьку ЗСУ влучили по центру підготовки операторів БПЛА
07 листопада, 16:27
Вибухи у Сєдово. Кадр із відео У Сєдовому горить склад боєприпасів російських військ
05 листопада, 20:45
Пожежа на суднобудівному заводі в Керчі після ракетної атаки. Кадр з відео У Криму атакували суднобудівний завод у Керчі
04 листопада, 18:35
Знищена техніка військ РФ під Авдіївкою Кадр із відео Під Авдіївкою спалили десятки одиниць російської техніки
03 листопада, 13:20
Пуск ракет ATACMS. Кадр із відео З'явилося відео залпового пуску ракет ATACMS
03 листопада, 11:11
Маріупольські новобудови порожні. Фото: «Новини Донбасу» Житло, якого немає. У Маріуполі російські новобудови стоять порожні
02 листопада, 10:46
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама