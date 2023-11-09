Росія просить Єгипет повернути 150 двигунів для гелікоптерів

Через великі втрати ВКС РФ своїх гелікоптерів і винищувачів на війні з Україною, росіяни попросили Єгипет повернути 150 двигунів для гелікоптерів Мі-8 і Мі-17, які раніше продали Єгипту. Стаття про це з'явилася на сторінках The Wall Street Journal.



Росія заявила, що натомість вибачить Єгипту заборгованість і продовжить надавати допомогу життєво важливими поставками пшениці.



Якщо Єгипет відмовиться, то Росія погрожує відкликати своїх радників з військової промисловості. РФ має у цій країні кілька сотень таких радників.



Видання The Wall Street Journal зазначає, що Єгипет планує розпочати відправку близько 150 двигунів, ймовірно, у грудні. І поки не зрозуміло, яка реакція буде з боку США, які розглядали Каїр як найважливішого партнера на Близькому Сході.



Нагадаємо, 17 жовтня 2023 року, коли було завдано удару ракетами ATACMS, ймовірно, було знищено дев'ять російських військових вертольотів у Бердянську та п'ять у Луганську.