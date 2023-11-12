Маріупольський краєзнавчий музей хоче вшанувати пам'ять загиблих захисників міста

Маріупольський краєзнавчий музей започаткував проєкт «Маріуполь пам’ятає». Наразі почався збір даних про загиблих оборонців міста.



Про це повідомляє Маріупольська міська рада.



Маріупольці, які бажають долучитися до проєкту та надати інформацію про загиблих воїнів можуть, мають вказати:

прізвище, ім’я, по-батькові, «позивний» (дата народження та смерті)

пагороди, військове звання

де та коли народився, яку освіту отримав, де працював

громадська, політична позиція з 2014 р. Коли розпочав військову службу, в яких підрозділах служив

події 2022 р., в яких боях приймав участь, обставини загибелі. Цитати з листування, телефонних дзвінків, щоденників

захоплення, хобі. Якою людиною його запам’ятали рідні, друзі, побратими

одне портретне фото

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