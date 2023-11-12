Мариупольский краеведческий музей хочет почтить память погибших защитников города

Мариупольский краеведческий музей основал проект «Мариуполь помнит». В настоящее время начался сбор данных о погибших защитниках города.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Мариупольцы, желающие присоединиться к проекту и предоставить информацию о погибших воинах, могут указать:
- фамилия, имя, отчество, «позывной» (дата рождения и смерти)
- награды, воинское звание
- где и когда родился, какое образование получил, где работал
- общественная, политическая позиция с 2014 г. Когда начал военную службу, в каких подразделениях служил
- события 2022 г., в каких боях участвовал, обстоятельства гибели. Цитаты из переписки, телефонных звонков, дневников
- увлечения, хобби. Каким человеком его запомнили родные, друзья, собратья
- одно портретное фото
Напомним, 12 ноября армия РФ открыла огонь по Херсону и попала по областной библиотеке имени Гончара.