У Підмосков'ї чути вибухи, місцеві бачили дрон

У Коломні вранці 14 листопада пролунали вибухи в районі «КБ машинобудування».



Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA.



«Сьогодні приблизно о 7.30 у районі Голутвіна знову пролунав сильний вибух. Як повідомляють очевидці, у будинках на Окському проспекті його було чітко чути. У машин, що стояли у дворах, спрацювали системи сигналізації. Мешканці повідомляють про те, що до КБМ їдуть машини спецслужб», - йдеться у повідомленні.



Також з'явилося відео прольоту дрону у бік Коломни.



У той же час, міноборони РФ повідомляє , що «черговими засобами ППО 4 українські безпілотні літальні апарати знищені над територією Московської, Тамбовської, Брянської та Орловської областей».



АТ Науково-виробнича корпорація «КБ машинобудування» — конструкторський та науково-виробничий центр, який проводить роботи з проектування, виготовлення, випробування та в цілому комплексного відпрацювання озброєння та військової техніки різного напряму. Є головним розробником комплексів керованого озброєння у чотирьох напрямах. Входить до складу холдингу «Високоточні комплекси» Держкорпорації Ростех.



Нагадаємо, 11 листопада один із БПЛА впав на дах «Конструкторського бюро машинобудування» у підмосковній Коломиї.