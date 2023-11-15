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Удар по Селидовому: рятувальники дістали тіло другого загиблого

15 листопада 2023, 15:27

Удар по Селидовому: рятувальники дістали тіло другого загиблого

Рятувальники дістали тіло другого загиблого у Селидовому. Фото: Новини Донбасу Рятувальники дістали тіло другого загиблого у Селидовому. Фото: Новини Донбасу

Співробітникам ДСНС вдалося дістати тіло другого загиблого внаслідок ракетного удару окупантів містом Селидове Донецької області 15 листопада. Про це повідомляє поліція.

Зазначається, що загинув 59-річний місцевий мешканець. Він мешкав на останньому поверсі зруйнованого багатоквартирного будинку.

Наразі відомо про двох загиблих та трьох постраждалих.

Рятувально-розшукові роботи продовжуються.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по Селидовому Донецької області цієї ночі, 15 листопада.

Раніше ми писали, що медичний директор Селидівської міської лікарні Олена Дубик повідомила, що двоє постраждалих перебувають у травматологічному відділенні, одна жінка у терапевтичному.

«Жінка у тяжкому стані отримала мінно-вибухові та осколкові травми, відкритий перелом передпліччя. Вночі її прооперували. Було накладено апарат зовнішньої фіксації. У чоловіка мінно-вибухова травма, забій грудної клітки та обох стегон. Вони перебувають під наглядом лікарів», — зазначила вона.

За її словами, ще одна постраждала жінка під час обстрілу знаходилася на вулиці, її стан задовільний, у неї контузія та гіпертонічний криз.

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