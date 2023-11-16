У прифронтовому районі окупанти знову вдарили по теплоелектростанції

Російські війська в черговий раз атакували теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні, внаслідок чого без світла та води залишився один із населених пунктів поряд зі станцією. Про це сьогодні повідомили у ДТЕК.

«Через обстріли окупантів на ТЕС серйозно пошкоджено обладнання. На щастя, обійшлося без постраждалих», — наголосив енергохолдинг у четвер.

Там повідомили, що після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків і вночі оперативно відновили енергопостачання.

«Наразі працюємо над поверненням води до міста», — зазначили у ДТЕК.

Нагадаємо, вчора, 15 листопада, окупанти атакували територію поблизу теплоелектростанції на Донеччині. У Міненерго зазначили, що ніхто не постраждав унаслідок атаки.