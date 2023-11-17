Окупанти масово обстріляли Авдіївку: голова МВА розповів деталі

Російські окупанти за минулу добу, 16 листопада, завдали 32 масованих обстрілів по Авдіївській громаді та 16 авіабомбових ударів. Про це повідомив начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш в ефірі телемарафону, зазначивши, що інформація про загиблих не надходила.



«Ворог тисне, декілька днів штурмує «промку», кидають туди і техніку, і особовий склад. Поки їм нічого не вдається. Хаотичні обстріли по місту є цілодобовими. Вони (російська армія — ред.) здебільшого останні кілька днів використовують керовані авіабомби КАБ-500», — розповів він.



За його словами, станом на ранок 17 листопада в місті перебуває 1431 людина. Майже кожного дня планується евакуація. Наприклад, за минулий тиждень з міста вивезли 94 людини.



Нагадаємо, війська РФ під час наступу підійшли до Авдіївського коксохімічного заводу. Його захоплення дуже ускладнить постачання сил ЗСУ у місті.