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Вночі окупанти атакували об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі

23 листопада 2023, 09:57

Вночі окупанти атакували об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі

Російські терористи в ніч проти 23 листопада атакували Дніпропетровську область. Одну з ракет направили на об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі. Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Близько півночі вибух пролунав у Криворізькому районі. Агресор направив ракету на об'єкт інфраструктури», — повідомив Лисак.

За його словами, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Як зазначив Вілкул, це був той вибух, який чули у Кривому Розі вчора пізно увечері. Інших обстрілів у Криворізькому районі не було.

У Нікопольському районі агресор із важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду. Руйнувань та постраждалих немає.

Також повідомляється, що у Кривому Розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно.

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