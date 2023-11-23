Вночі окупанти атакували об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі

Російські терористи в ніч проти 23 листопада атакували Дніпропетровську область. Одну з ракет направили на об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі. Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Близько півночі вибух пролунав у Криворізькому районі. Агресор направив ракету на об'єкт інфраструктури», — повідомив Лисак.

За його словами, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Як зазначив Вілкул, це був той вибух, який чули у Кривому Розі вчора пізно увечері. Інших обстрілів у Криворізькому районі не було.

У Нікопольському районі агресор із важкої артилерії обстріляв Червоногригорівську громаду. Руйнувань та постраждалих немає.

Також повідомляється, що у Кривому Розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно.