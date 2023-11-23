Ночью оккупанты атаковали объект инфраструктуры в Криворожском районе

Российские террористы в ночь на 23 ноября атаковали Днепропетровскую область. Одну из ракет направили на объект инфраструктуры в Криворожском районе. Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

«Около полуночи взрыв прогремел в Криворожском районе. Агрессор направил ракету на объект инфраструктуры», — сообщил Лысак.

По его словам, обошлось без погибших и пострадавших.

Как отметил Вилкул, это был тот взрыв, который слышали в Кривом Роге вчера поздно вечером. Других обстрелов в Криворожском районе не было.

В Никопольском районе агрессор из тяжелой артиллерии обстрелял Красногригорьевскую общину. Разрушений и пострадавших нет.

Также сообщается, что в Кривом Роге вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно.