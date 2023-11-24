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Росія та Китай планують побудувати підводний тунель у Крим — ЗМІ

24 листопада 2023, 13:50

Росія та Китай планують побудувати підводний тунель у Крим — ЗМІ

Росія домовляється з Китаєм про будівництво підводного тунелю через Керченську протоку до Криму. Про це повідомило американське видання The Washington Post.

Зазначається, що наприкінці жовтня таємні переговори провели російські та китайські бізнесмени, пов'язані з урядами своїх країн.

«Переговори, які включали зустрічі наприкінці жовтня, були спровоковані зростаючим занепокоєнням Росії з безпеки 11-мильного мосту через Керченську протоку, яка слугувала ключовою логістичною лінією для російських військових, але двічі зазнала бомбардувань України і залишилася вразливою метою», — йдеться у статті.

Переговори наголошують на рішучості Росії зберегти свій контроль над Кримом, який вона незаконно анексувала в 2014 році, а також залежність Москви від Китаю, що зростає, як джерела глобальної підтримки.

На думку офіційних осіб США та інженерів, таку ідею буде складно реалізовувати. На будівництво, яке триватиме роками, потрібно буде витратити щонайменше 5 млрд доларів. До того ж, такі роботи ніколи не проводились у зоні бойових дій.

Автори статті зазначають, що Керченський тунель навряд чи вдасться завершити вчасно, щоб допомогти Росії у її військових зусиллях. Але Кремль може розглядати його як довгострокову інвестицію – мета якої забезпечити безпечний зв'язок із територією, за яку можна конкурувати протягом десятиліть.

Крім того, зазначено, що проект створить політичні та фінансові ризики для Китаю, який ніколи офіційно не визнавав анексію Криму Росією, і чиї компанії можуть потрапити в пастку економічних санкцій, які США та ЄС наклали на країну-агресора.

Незважаючи на це, перехоплені електронні листи свідчать, що одна з найбільших будівельних компаній Китаю заявила про готовність взяти участь. Вони начебто були надані виданню українськими чиновниками.

«Справжність повідомлень була підтверджена іншою інформацією, окремо отриманою The Washington Post, зокрема корпоративними реєстраційними файлами, що показують, що російсько-китайський консорціум за участю осіб, зазначених в електронних листах, нещодавно був створений у Криму», — пише газета.

В одному з таких повідомлень зазначається, що Китайська залізнична будівельна корпорація CRCC готова забезпечити будівництво залізничних та дорожніх об'єктів будь-якої складності у Кримському регіоні. Раніше ця корпорація неодноразово співпрацювала з РФ, зокрема допомагаючи у розширенні ліній метро у Москві.

Видання зв'язалося з російським бізнесменом Володимиром Калюжним, якого у документах називають генеральним директором консорціуму. Він заявив, що в цьому питанні «багато гарячки», а потім сказав, що не надаватиме жодної інформації «ворожим ЗМІ», і раптово припинив розмову.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму були вражені два російські десантні катери. Це сталося у селищі Чорноморське.

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