У «ЛНР» окупанти змушують студентів працювати у військових шпиталях — Лисогор

На тимчасово окупованих територіях Луганської області дефіцит медиків, тож росіяни змушують студентів працювати у військових шпиталях. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«На всіх поранених у загарбників не вистачає лікарів. Тож нещодавно там змушують працювати у військових шпиталях студентів. Такий розподіл на проходження практики проводять у медичних училищах, які функціонують на окупованих територіях», — зазначив він.



За словами Лисогора, у разі відмови студентам загрожують винятком із навчального закладу.



Нагадаємо, у тимчасово окупованому Алчевську Луганської області так звана поліція «ЛНР» перевіряє телефони школярів без присутності батьків на «заборонений контент».