Прем'єр-міністр України обговорив із президентом ЄІБ проєкти відновлення

Вернер Хойєр та Денис Шмигаль. Фото: Урядовий портал

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль привітав відкриття представництва ЄІБ (Європейський інвестиційний банк) у країнах Східної Європи з офісом у Києві та обговорив проєкти відновлення країни з президентом Європейського інвестиційного банку Вернером Хойєром та його командою. Про це повідомляє телеграм-канал глави уряду.



«Обговорили чинні та нові проєкти відновлення. Очікуємо на їх реалізацію. Уряд активно співпрацює з ЄІБ у сфері відновлення інфраструктури, енергетики, теплопостачання. Вдячний також за послідовну роботу з громадами та реалізацію муніципальних проєктів», - заявив прем'єр.



Він також подякував за фінансову допомогу, зокрема, створення дієвих інструментів для повоєнного відновлення. ЄІБ одним із перших міжнародних фінансових організацій у березні 2022 року надав фінансову підтримку держбюджету.



Загалом Європейський інвестиційний банк акумулював для нашої держави понад 7,5 млрд євро. Високо цінуємо активну роль ЄІБ у підтримці України. Нагадаємо, Україна та МВФ домовилися про другий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування EFF.