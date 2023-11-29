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Росіяни обстріляли Донецьку область: сім мирних жителів отримали поранення

29 листопада 2023, 08:15

Росіяни обстріляли Донецьку область: сім мирних жителів отримали поранення

Минулої доби, 28 листопада, російські окупанти обстріляли низку населених пунктів на Донеччині, поранивши сімох місцевих жителів: п'ять у Торецьку та двох у Північному. Про це розповів в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.

Загалом з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинули 1780 осіб, ще 4338 цивільних отримали поранення.

Нагадаємо, 26 листопада, російські окупанти обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області, поранивши при цьому одну людину в Торецьку.

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