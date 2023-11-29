Рятувальники відновили проїзд дорогами загального користування

Працівники ДСНС витягують швидку із кучугури. Фото: ДСНС

З початку доби 29 листопада ДСНС 13 разів буксирували транспорт у 5 областях (Одеська, Миколаївська, Кіровоградська, Житомирська та Чернігівська), поновивши рух на головних дорогах загального користування. Про це повідомили у ДСНС.



З моменту початку негоди, 26 листопада, рятувальники відбуксували 1 тис. 867 транспортних засобів, прибрали 178 дерев та надали допомогу понад 4 тис. осіб, із них 226 дітям.

Рятувальники допомагають водіям. Фото: ДСНС

За інформацією Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечено. Залишається заборона руху для всіх категорій транспорту на двох автошляхах Миколаївської області: Т-15-06 «Миколаїв – Доманівка – Берізки»; Т-15-10 «Арбузинка - Нова Одеса».

Рятувальники ліквідують наслідки негоди. Фото: ДСНС

У цілодобовому режимі продовжуються роботи з очищення ділянок автодоріг М-16 в Одеській області, автодоріг М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 у Миколаївській області та М-13 Кіровоградська область.



На території України знеструмлено 368 населених пунктів у 9 областях. Нагадаємо, що через негоду в Україні загинули 10 людей, 23 особи, серед яких є діти – постраждали.