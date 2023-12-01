Авдіївський напрямок: снайпери ССО ліквідували 12 і поранили трьох оккупантів

На Авдіївському напрямку снайпери ССО знищили 12 російських окупантів. Відео з ліквідацією росіян опублікувало командування Сил спеціальних операцій.



Ще троє окупантів, які намагалися підійти до позицій українських військових, зазнали поранень. Снайперські пари працювали на дистанції від 920 до 1170 метрів.



На осі Авдіївки, як і раніше, за підтримки з повітря армія противника продовжує намагатися оточити місто. Українські воїни тримають свої позиції та завдають великих втрат окупантам.



Наступальні дії росіян були безуспішними біля села Степове, Новокалинове, Авдіївки, Тоненьке, Северне та Первомайського, де Сили оборони України відбили 20 разів атак.



Раніше з'явилася інформація, що війська РФ розпочали активні штурмові дії на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.