Воювали проти ЗСУ під Авдіївкою та Бахмутом: двох окупантів засудили до 12 років в`язниці

В Україні відбувся суд над двома окупантами, які воювали проти ЗСУ під Авдіївкою та Бахмутом. Суд призначив їм 12 років ув'язнення. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Одним із засуджених є бойовик із позивним КВК, який напередодні 24 лютого 2022 року приєднався до окупаційних угруповань Південного військового округу Росії. Він був в п'ятій мотострілецькій бригаді РФ.



На початку повномасштабного вторгнення Росії він будував фортифікаційні зміцнення росіян на Херсонському та Миколаївському напрямах.



Згодом зрадник брав безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони під Мар'їнкою та в районі Красногорівки Донецької області.



Інший бойовик на прізвисько «Кондрат» перебував у складі одного з окупаційних угруповань Росії на посаді гранатометника.



У лавах загарбників він спочатку облаштовував російські укріпрайони та блокпости поблизу Сіверодонецька в Луганській області. Потім фігурант обстрілював бойові позиції українських захисників неподалік Кліщіївки Донецької області.



Зазначається, що обидва зловмисники потрапили в полон українських військових під час боїв під Авдіївкою та Бахмутом.



Так, суд визнав обох зловмисників винними за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Нагадаємо, Служба безпеки проводить слідчі дії на території Почаївської Успенської Лаври УПЦ МП у рамках кримінального провадження про причетність керівництва Лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті.