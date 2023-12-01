Воевали против ВСУ под Авдеевкой и Бахмутом: двух оккупантов приговорили к 12 годам тюрьмы

В Украине состоялся суд над двумя оккупантами, которые воевали против ВСУ под Авдеевкой и Бахмутом. Суд назначил им 12 лет тюремного заключения. Об этом сообщили в пресс-службе.



Одним из осужденных является боевик с позывным КВН, который накануне 24 февраля 2022 года присоединился к оккупационным группировкам Южного военного округа России. Он числился в 5-ой мотострелковой бригаде РФ.



В начале полномасштабного вторжения России он строил фортификационные укрепления россиян на Херсонском и Николаевском направлениях.



Впоследствии предатель принимал непосредственное участие в боевых действиях против Сил обороны под Марьинкой и в районе Красногоровки Донецкой области.



Другой боевик по прозвищу «Кондрат» состоял в составе одной из оккупационных группировок России в должности гранатометчика.



В рядах захватчиков он сначала обустраивал российские укрепрайоны и блокпосты вблизи Северодонецка в Луганской области. Затем фигурант обстреливал боевые позиции украинских защитников неподалеку от Клищиевки Донецкой области.



Отмечается, что оба злоумышленника попали в плен украинских военных во время боев под Авдеевкой и Бахмутом.



Так, суд признал обоих злоумышленников виновными по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).



Напомним, Служба безопасности проводит следственные действия на территории Почаевской Успенской Лавры УПЦ МП в рамках уголовного производства о причастности руководства Лавры к разжиганию национальной вражды и ненависти.