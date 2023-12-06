Через російські обстріли на Херсонщині за добу загинуло троє людей, семеро поранені — ОВА

Минулої доби окупанти випустили по Херсонській області понад 500 снарядів, в результаті обстрілів троє людей загинули, семеро отримали поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у середу вранці.

«Минулої доби противник здійснив 101 обстріл, випустивши 510 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», ПТРК, танків, авіації та БПЛА, з них — 3 «Shahed». По місту Херсон агресор випустив 31 снаряд», — написав він.

Прокудін підкреслив, що через російську агресію троє людей загинули, ще семеро отримали поранення.

За даними обладміністрації, російські військові влучили у житлові квартали населених пунктів області; медичний заклад у Херсоні; гуманітарний склад, медичний заклад та територію тракторної бригади у Бериславському районі.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 5 грудня вкотре атакували Херсон. Внаслідок обстрілу центру міста двоє людей загинули.