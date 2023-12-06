Армія РФ обстріляла Костянтинівську громаду, є руйнування

Російські окупанти атакували Костянтинівську громаду на Донеччині вчора, 5 грудня. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівкою міської військової адміністрації.



«Минула доба в громаді пройшла неспокійно. 05.12.2023 у період з 11:30 до 12:15 стався ворожий обстріл зі ствольної артилерії Миколаївського старостинського округу», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що в результаті обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила.



Нагадаємо, окупанти за 5 грудня обстріляли низку населених пунктів на Донеччині. Внаслідок атаки один мешканець загинув, ще п'ять – травмовано.