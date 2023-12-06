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У Краматорську інформатор РФ стежив за ЗСУ через оптичні приціли — СБУ

06 грудня 2023, 13:32

У Краматорську інформатор РФ стежив за ЗСУ через оптичні приціли — СБУ

Затримання російського інформатора у Краматорську. Фото: СБУ Затримання російського інформатора у Краматорську. Фото: СБУ

СБУ затримала російського інформатора, який використовував оптичні приціли для розвідування позицій ЗСУ у Краматорську Донецької області. Про це повідомила сьогодні СБУ.

«Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного інформатора ФСБ РФ. Зловмисник «зливав» агресору локації базування українських захисників на прифронтових територіях області», — йдеться у повідомленні.

Насамперед противника цікавили місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ у Краматорську.

«Для збору розвідданих фігурант використав оптичні приціли для зброї. Він особисто об'їжджав місто та спостерігав за переміщенням сил оборони», — додали в СБУ.

Також він «полював» на пункти тимчасового базування українських військ. У разі виявлення зловмисник виробляв дорозвідку і пересилав агресору вже точні геолокації. Розвідомості були потрібні окупантам для підготовки нових ракетних та дронових ударів по прифронтовому місту, йдеться у повідомленні.

За даними слідства, фігурантом є 30-річний місцевий житель, якого на початку цього року спецслужба РФ дистанційно залучила до співпраці як прихильника кремлівської ідеології.

Він перебуває під вартою. Продовжується розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років в'язниці.

Раніше повідомлялося, що засуджено жителя Краматорська, який « зливав » інформацію про ЗСУ пропагандисту Владлену Татарському.

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